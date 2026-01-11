Национальная опера Вашингтона уходит из Центра Кеннеди из-за переименования площадки в честь Трампа

Национальная опера Вашингтона объявила, что после 55 лет выступлений в Центре Кеннеди намерена прервать договор аренды. В сообщениях оперы нет политических заявлений, но разрыв контракта очевидно связан с переименованием Центра Кеннеди в Центр Трамп-Кеннеди в честь действующего президента США. С момента, когда стало известно о переименовании, от выступления на площадке отказалось большинство артистов.

По сообщению дирекции, опера добивается дружественного досрочного прекращения соглашения об аффилиации с Центром Кеннеди и намерена продолжить работу как полностью независимая некоммерческая организация. В руководстве Центра в ответ заявили, что решение о разрыве отношений было принято именно ими – и связано с длительными финансовыми проблемами сотрудничества.

Президент Центра Кеннеди Ричард Гренелл опубликовал серию сообщений в X, утверждая, что "эксклюзивный" формат с оперной труппой был экономически невыгодным. По его словам, за последние 10 лет контракт "стоил Центру 64 млн долларов", а опера завершила 2025 финансовый год с дефицитом 7,2 млн долларов (без учёта ещё 5,8 млн дополнительных расходов, которые, как он заявил, взял на себя Центр). В своих постах он также спорил с публикациями СМИ, которые подавали ситуацию так, будто именно опера "уходит" по собственной инициативе, и прикреплял скриншоты переписки, призванные доказать обратное.

Оперная сторона ранее связывала падение сборов с политическим кризисом вокруг Центра после усиления влияния Дональда Трампа на учреждение: по словам директора театра Франчески Замбелло, продажи билетов заметно просели, а доверие части доноров было "разрушено". На этом фоне в афише Центра стало меньше "звёздных" имён: некоторые артисты и авторы публично отказались выступать на площадке. В частности, композитор Стивен Шварц, которого указывали ведущим и куратором одного из гала-вечеров оперы, заявил, что не планирует возвращаться в здание, и мероприятие теперь фигурирует без ведущего.

Спор вокруг переименования площадки продолжается: совет директоров поддержал вариант названия с именем Трампа, а критики указывают, что юридически для переименования национального мемориала может потребоваться отдельное решение Конгресса.

Пока неясно, сохранит ли опера часть весеннего сезона в Центре Кеннеди или постарается перенести мероприятия на новые площадки. По сообщениям руководства театра, варианты в Вашингтоне уже подбираются, но финальные договорённости ещё не оформлены.