Умер актер Геннадий Назаров, сыгравший Чонкина и в фильме "Какая чудная игра"

В воскресенье, 26 октября, стало известно, что умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров. Ему было 58 лет. О смерти актера сообщила пресс-служба московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

Геннадий Назаров родился 3 марта 1967 года в Москве. В школьные годы участвовал в самодеятельности, посещал драматический кружок, участвовал в школьных постановках. Учился в художественной школе. В 1988 году окончил бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища и начал заниматься художественным оформлением спектаклей в театре "Современник". В 1991 году поступил на актерское отделение режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерская Марка Захарова. Принимал участие в спектаклях Ленкома. В 1994 году дебютировал в кино с главной роли – сыграл Ивана Чонкина в фильме "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Иржи Менцель, снятом по роману Владимира Войновича. Снялся в фильмах "Воровка" и "Курочка ряба". В драме "Какая чудная игра" Петра Тодоровского он сыграл Колю Рыбкина. Снялся у Георгия Данелии в лирической комедии "Орёл и решка", Сыграл Лёню в криминальной комедии "Барханов и его телохранитель". Играл в детективе "Короли российского сыска", комедии "Дети понедельника", криминальной комедии "Полицейские и воры". Снимался в сериалах "Каменская", "Сыщики", "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". В картине Андрея Панина 2005 года "Внук космонавта" сыграл роль художника. Работал в театре на Малой Бронной и в театре "Мастерская Петра Фоменко".

В конце 1990-х у Назарова диагностировали почечную недостаточность. Трижды в неделю с тех пор он проходил процедуру гемодиализа. В связи с болезнью перестал сниматься в кино с 2009 года и оставил работу в театре. Преподавал в ГИТИСе.