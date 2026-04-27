В Северном Уэльсе открыли статую Терри Джонса из "Монти Пайтон" в образе обнаженного органиста

25 апреля 2026 года в городе Колуин-Бей (Северный Уэльс) состоится открытие статуи актера и комика Терри Джонса, одного из участников легендарной группы "Монти Пайтон". Памятник изображает Джонса в образе его культового персонажа – обнаженного органиста из "Летающего цирка Монти Пайтона".

Средства на создание скульптуры были собраны поклонниками со всего мира в рамках кампании A Python On The Prom, запущенной в сентябре 2024 года Майклом Пэйлином и Терри Гиллиамом. Статую установят на набережной родного города Джонса.

Решение изобразить комика именно в этом эксцентричном образе было принято после консультаций с его семьёй, коллегами по проекту "Монти Пайтон" и скульптором Ником Элфиком. По их мнению, такой подход лучше всего отражает нестандартный и новаторский стиль Джонса.

"Сидеть совершенно обнаженным (кроме галстука) на набережной при любой погоде – это идеальный символ того, на что Терри был готов ради комедии", – отметил Майкл Пэйлин.

Санджив Бхаскар, сотрудничавший с Терри в его последне фильме "Все могу", добавил: "Поскольку Терри так и не получил титул "Лучшая задница года", кажется правильным, что его зад теперь будет увековечен в Колуин-Бей. Я полностью поддерживаю это".

Дочь комика Салли Джонс добавила, что образ обнаженного органиста стал очевидным выбором, поскольку он воплощает дух ранних выступлений "Монти Пайтон", разрушавших традиционные формы юмора.

Скульптура выполнена с множеством деталей, отсылающих к жизни и творчеству Джонса: элементы его детских книг, рукописи и даже фантазийный орган с "пайтоновскими" чертами.

Открытие памятника прошло в духе "анархичной пляжной вечеринки" в духе самого Терри Джонса.