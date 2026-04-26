26 апреля 2026
Культура

Ирландия отказалась от трансляции "Евровидения-2026" из-за участия Израиля

время публикации: 26 апреля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 11:12
Менее чем за месяц до старта "Евровидения-2026" Ирландия объявила об отказе от трансляции конкурса. Национальная телерадиокомпания RTÉ официально подтвердила, что исключит мероприятие из своей сетки вещания в знак протеста против участия Израиля.

Решение связано с позицией Ирландии по поводу допуска Израиля к конкурсу на фоне продолжающегося военного конфликта. В RTÉ подчеркнули, что не будут транслировать ни полуфиналы, ни финал, фактически объявив полный бойкот конкурса.

Ирландия стала третьей страной, принявшей подобные меры. Ранее о схожем решении сообщили Испания и Словения, которые также отказались показывать конкурс своей аудитории. В Словении заявили, что вместо "Евровидения" покажут палестинские фильмы и программы о палестино-израильском конфликте.

Европейский вещательный союз (EBU) пока не комментировал возможные последствия таких решений для проведения конкурса.

