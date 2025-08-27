На конкурсе "Мисс Вселенная" Иран будет представлять 39-летняя канадка

21 ноября в Нонтхабури (Таиланд) будет объявлено имя победительницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2025", который будет проводиться в 74-й раз. В этом году вновь (второй раз в истории) на конкурсе будет представлен Иран.

Под титулом "Miss Universe Persia 2025" на сцену выйдет Сахар Биниаз, которой за несколько дней до того исполнится 39 лет. Она должна была участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" еще в 2012 году и представлять Канаду – страну, где она выросла, где стала моделью и актрисой. Тогда, 13 лет назад, с третьей попытки Сахар победила в Канаде на национальном конкурсе красоты (первая, неудачная, попытка была в 2003 году). Но мечта принять участие во "вселенском" конкурсе не сбылась – из-за травмы стопы Биниаз не смогла отправиться в США, где проходило шоу.

Однако теперь Сахар Биниаз рассчитывает появиться на конкурсе "Мисс Вселенная" в качестве "царицы персидской". Она говорит, что представит женщину, "которая не сдалась", "которая плакала, но улыбалась". "Персидские женщины не только красивы, мы сильны. Мы несокрушимы", – заявляет Сахар.

Отметим, что впервые Иран был представлен на конкурсе "Мисс Вселенная" в прошлом, 2024 году, тогда на сцену в Мехико с лентой "Miss Universe Persia" поднялась Ава Вахнешан, в последние годы живущая в Португалии, но родившаяся и 19 лет жизни прожившая в Иране.

В резюме Сахар Биниаз "Иран" занимает одну короткую строчку. Она родилась в Индии, в семье выходцев из Ирана. На короткое время семья вернулась в Исламскую республику, но вскоре эмигрировала в Канаду (Сахар тогда была совсем маленькой девочкой). Биниаз окончила актерскую школу в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Как актриса успела сняться в шести сериалах.

Сахар Биниаз – не самая возрастная участница финала конкурса "Мисс Вселенная" (хотя в документах конкурса ее ошибочно состарили на один год). В прошлом году Мальту на конкурсе представляла 40-летняя Беатрис Нджоя. А в 2025 году ожидается 41-летняя участница – Николь Пайликер-Виссер, которая выступит за остров Бонайре.