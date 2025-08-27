Голливудские звезды продюсируют фильм о погибшей палестинской девочке

Голливудские звёзды Брэд Питт, Хоакин Феникс, Руни Мара, а также мексиканский режиссер Альфонсо Куарон и британец Джонатан Глейзер поддержали палестинскую драму "Голос Хинд Раджаб" накануне её мировой премьеры на Венецианском кинофестивале и стали исполнительными продюсерами картины, участвуя в ее продвижении. Такое решение звезды приняли, посмотрев окончательный монтаж фильма.

Среди других известных деятелей, ставших исполнительными продюсерами проекта, – журналистка и продюсер Джемима Хан, канадский бизнесмен и основатель Lionsgate Фрэнк Джуистра, а также ювелир и светская дама Сабина Гетти. Агент

Фильм "Голос Хинд Раджаб" рассказывает о палестинской девочке Хинд Раджаб, которая погибла вместе с семьей при попытке эвакуироваться из города Газа. В фильм включены записи переговоров Хинд с представителями Красного Креста, которые пытались ее спасти. Премьера картины состоится на 82-м Венецианском кинофестивале на следующей неделе. Лента включена в основной конкурс смотра. Этой осенью показы фильма Каутер Бен Хании запланированы также на кинофестивалях в Торонто, Лондоне, Бусане и Сан Себастьяне.

Бен Хания была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Человек, который продал свою кожу" в 2020 году, и в категории "Документальный фильм" в 2024 году за ленту "Четыре дочери". Её новая работа, по всей видимости, имеет серьёзные шансы представлять Тунис на "Оскаре" в следующем году.