Идан Амеди участвовал в операции по поиску тела заложника Рана Гвили

В операции "Отважное сердце", в результате которой удалось вернуть тело последнего израильского заложника Рана Гвили, принимал участие актер и музыкант Идан Амеди. Об этом стало известно сайту Mako. Амеди вернулся к службе в резерве два месяца назад спустя почти два года год после тяжелого ранения, полученного в Газе.

Старший сержант Ран Гвили (24 года, из поселка Мейтар) служил в подразделении ЯСАМ "Негев" в Южном округе. Он гордился службой в полиции и тем, что носит синюю полицейскую форму.

Утром "черной субботы" Ран Гвили находился дома в связи с травмой: он сломал плечо в результате аварии на мотоцикле. Услышав о проникновении террористов, он надел форму и выехал помогать товарищам по подразделению в бою. По пути он столкнулся с террористами, самоотверженно сражался с ними у въезда в кибуц Алумим. После того, как у Рана Гвили закончились боеприпасы, он был убит. Его тело террористы похитили в Газу.

Ран был человеком с огромным сердцем, настоящим другом, любимым всеми. Он всегда радовался жизни, говорил с людьми на равных. Рану было 24 года. У него остались родители Тали и Ицик, брат Омри, сестра Шира.

Ран Гвили был последним из похищенных в "черную субботу" заложников.