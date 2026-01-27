Культурные союзы требуют, чтобы Мики Зоар пересмотрел отмену государственных премий

Культурные и творческие организации Израиля выступили против решения министра культуры и спорта Мики Зоара отменить государственные премии в сфере культуры и искусства. Во вторник они направили письмо в Государственный совет по культуре и искусству с требованием провести профессиональное обсуждение этого решения и добиться восстановления механизма премий.

Совет по культуре и искусству – статутный орган при Министерстве культуры, консультирующий правительство и министра и призванный содействовать развитию культурной и духовной жизни в стране. На фоне распоряжения Зоара приостановить финансирование около 60 премий, ежегодно присуждаемых деятелям культуры, организации заявили, что "молчание, отсутствие публичного обсуждения или уклонение от четкой позиции не соответствуют роли Совета и его общественной ответственности".

Среди подписавших письмо – Союз деятелей искусства Израиля (АМI), организация актёров и актрис ШАХАМ, Союз режиссёров, Союз писателей, Союз музеев, Союз сценаристов, Союз специалистов по анимации, Форум учреждений культуры и искусства, а также Ассоциация хореографов.

Письмо было направлено председателю Совета доктору Хаиму Перлоку и его членам. В нем подчеркивается, что государственные премии в области культуры – это не символический жест, а ключевой инструмент государственной политики, отражающий приверженность поощрению профессионального мастерства, свободы творчества и культурной преемственности. Авторы обращения отмечают, что отмена премий – это не административный или бюджетный шаг, а решение с глубокими последствиями для культурной среды и демократической идентичности Израиля.

Ранее Перлок сообщил, что обсуждал решение с Зоаром. По его словам, министр выразил недовольство тем, что премии, как он считает, распределялись неравномерно и преимущественно в пользу одной стороны политического спектра. В связи с бюджетными приоритетами министерства Зоар заявил о намерении не продолжать финансирование премий в их нынешнем формате. Перлок, в свою очередь, предложил передать формирование жюри Совету по культуре, чтобы обеспечить объективное и профессиональное распределение наград с учётом разнообразия всех групп населения.

На фоне решения министра на местах начали появляться альтернативные инициативы. После того как фонд Берла Кацнельсона объявил о создании новой литературной премии с бюджетом 100 тысяч шекелей, мэр Кфар-Сабы Рафи Саар также сообщил о запуске муниципальной премии в области литературы и ивритоязычного творчества.