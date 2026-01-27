Сидни Суини развесила нижнее белье на знаке Hollywood. Ей грозит уголовное разбирательство

Актриса Сидни Суини оказалась в центре скандала после ночной промо-акции у знаменитого знака Hollywood в Лос-Анджелесе. Звезда сериала "Эйфория" забралась на знак и развесила на нем бюстгальтеры, продвигая запуск собственной линии нижнего белья.

Видео инцидента было опубликовано в сети. На кадрах видно, как Суини в темной одежде поднимается к знаку и использует его в качестве декорации для рекламной съемки. Однако позже выяснилось, что акция была проведена без необходимых разрешений.

По данным СМИ, команда актрисы получила согласование от FilmLA только на съемку вблизи знака, но не имела права прикасаться к объекту или использовать его в коммерческих целях. Торговая палата Голливуда, владеющая правами на изображение знака Hollywood, официально подтвердила, что не выдавала Суини ни лицензии, ни какого-либо разрешения.

"Разрешение на подобные действия не предоставлялось, и о съемках нам заранее известно не было", – заявили представители палаты.

Актрисе может грозить ответственность за незаконное проникновение на охраняемую территорию и возможный вандализм. Официальных обвинений на данный момент не предъявлено.

В соцсетях акция вызвала бурную реакцию – от насмешек до одобрения "смелого маркетинга". Известно, что линия нижнего белья Суини разрабатывалась около года и получила инвестиционную поддержку предпринимателя и миллиардера Джеффа Безоса.