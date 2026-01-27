x
27 января 2026
|
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 14:05
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Сидни Суини развесила нижнее белье на знаке Hollywood. Ей грозит уголовное разбирательство

Звезды
Скандалы
время публикации: 27 января 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 12:55
Сидни Суини развесила нижнее белье на знаке Hollywood. Ей грозит уголовное разбирательство
Evan Agostini/Invision/AP

Актриса Сидни Суини оказалась в центре скандала после ночной промо-акции у знаменитого знака Hollywood в Лос-Анджелесе. Звезда сериала "Эйфория" забралась на знак и развесила на нем бюстгальтеры, продвигая запуск собственной линии нижнего белья.

Видео инцидента было опубликовано в сети. На кадрах видно, как Суини в темной одежде поднимается к знаку и использует его в качестве декорации для рекламной съемки. Однако позже выяснилось, что акция была проведена без необходимых разрешений.

По данным СМИ, команда актрисы получила согласование от FilmLA только на съемку вблизи знака, но не имела права прикасаться к объекту или использовать его в коммерческих целях. Торговая палата Голливуда, владеющая правами на изображение знака Hollywood, официально подтвердила, что не выдавала Суини ни лицензии, ни какого-либо разрешения.

"Разрешение на подобные действия не предоставлялось, и о съемках нам заранее известно не было", – заявили представители палаты.

Актрисе может грозить ответственность за незаконное проникновение на охраняемую территорию и возможный вандализм. Официальных обвинений на данный момент не предъявлено.

В соцсетях акция вызвала бурную реакцию – от насмешек до одобрения "смелого маркетинга". Известно, что линия нижнего белья Суини разрабатывалась около года и получила инвестиционную поддержку предпринимателя и миллиардера Джеффа Безоса.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 июля 2025

Звезду "Белого лотоса" обвиняют в нацизме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 января 2026

Сидни Суини встретилась с бывшими израильскими заложниками