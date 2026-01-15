Зоар отменил премии в области культуры, поскольку художники "игнорируют взгляды большинства"

Министерство культуры отменило десятки творческих премий за 2025 год во всех сферах культуры на сумму более 4,5 миллионов шекелей. По информации Walla, были отменены практически все премии, которыми на протяжении многих лет министерство культуры поощряло творческое сообщество. Общий премиальный бюджет составляет 5 миллионов шекелей. Всего четыре награды оказались нетронутыми: премия за перевод с немецкого языка, премия Амихай за поэзию на иврите, премия Рехтера за архитектурное проектирование и премия имени Ицхака Навона. В области литературы отменено около 60 премий, в сфере визуального искусства – 40, в музыке – 20, в рамках церемонии имени Арика Эйнштейна – 15, в танцевальном искусстве – от 4 до 6 премий.

Министр культуры Мики Зоар объяснил сокращение премий политическими разногласиями с творческим сообществом. "На протяжении многих лет ряд премий вручался художникам и творческим деятелям в разных сферах за счёт налогов каждого гражданина Израиля – при явном игнорировании художниками взглядов, которых придерживается большинство народа, – заявил министр. – Поэтому я распорядился остановить финансирование премий до создания профессиональной комиссии, которая будет распределять премии художникам и творцам из всех секторов общества. Культура принадлежит всему народу Израиля, а не только одной стороне политической карты, и моя обязанность как министра культуры Израиля – укреплять и развивать культуру для всех граждан".

В министерстве культуры заявили, что решение было принято еще в начале 2025 года и опровергли подозрения, что бюджеты премий были потрачены на новую премию в области кино, которую Мики Зоар учредил в противовес Израильской академии кино и телевидения. Госпремия обошлась бюджету в 2.5 миллиона шекелей и вызвала возмущение киноиндустрии. "Бюджеты премий на 2026 год ещё не определены, и если министерство решит распределять премии, оно сообщит об этом позднее", – говорится в сообщении министерства.

Ранее Мики Зоар заявил, что прекратит финансирование премии Израильской академии кино и телевидения "Офир" и пересмотрит систему финансирования всей израильской киноиндустрии.