Суд временно заблокировал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Судья Арэсели Мартинес-Ольгин выдала временный запретительный судебный приказ, который не позволит сторонам завершить объединение в течение ближайших 14 дней.

Решение принято в ответ на иск генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты и прокуроров еще 11 штатов. Они утверждают, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и приведет к чрезмерной концентрации рынка в сфере кинопроката и телевидения.

В постановлении судья отметила, что истцы представили убедительные доказательства того, что объединенная компания получит значительную долю рынка широкого кинопроката. По ее словам, уже один этот фактор позволяет предположить, что слияние с высокой вероятностью нарушает антимонопольные нормы.

На время действия судебного запрета Paramount и Warner Bros. Discovery запрещено не только закрывать сделку, но и предпринимать любые шаги по интеграции или объединению своих операций.

Власти нескольких штатов считают, что слияние приведет к чрезмерной концентрации сразу в нескольких сегментах индустрии: прокате фильмов широкого релиза, дистрибуции потенциальных блокбастеров и лицензировании кабельных телеканалов.

Хотя временный запрет сам по себе не означает окончательной блокировки сделки, судья подчеркнула, что общественный интерес в соблюдении антимонопольного законодательства перевешивает возможные неудобства для компаний. Она также дала понять, что доводы Paramount о негативных финансовых последствиях отсрочки сделки пока не выглядят убедительными.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта назвал решение суда "важной первой победой" и заявил, что намерен добиваться полного запрета сделки. По его словам, концентрация столь значительной части кино- и телеиндустрии в руках одной компании нанесет ущерб работникам отрасли, авторам, бизнесу и зрителям.

В Paramount, напротив, уверены, что претензии властей не имеют под собой оснований. Компания заявила, что объединение соответствует закону, усилит конкуренцию и принесет пользу зрителям, создателям контента и всей индустрии развлечений. Представители студии также подчеркнули, что продолжат активно защищать сделку в суде.

Следующее судебное заседание назначено на 3 августа. На нем будет рассмотрен вопрос о выдаче предварительного судебного запрета, который может заморозить слияние на неопределенный срок, пока продолжается разбирательство.

Для Paramount затягивание процесса может оказаться дорогостоящим. Согласно условиям соглашения между компаниями, если сделка не будет закрыта после 30 сентября, Paramount обязана выплачивать Warner Bros. Discovery компенсацию в размере 7 миллионов долларов за каждый день задержки.

Ранее Министерство юстиции США уже завершило собственную проверку сделки и пришло к выводу, что она не является антиконкурентной. В Paramount также настаивают, что объединенная компания сможет эффективнее конкурировать с крупнейшими игроками рынка стриминга – Netflix, Disney+ и Prime Video.