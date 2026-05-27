Комиссар Майами оплатил билборды против пропалестинских активистов

Комиссар Майами Дэвид Суарес подтвердил, что лично оплатил кампанию с билбордами против организаторов пропалестинских протестов у ярмарки Art Basel Miami Beach. Об этом сообщает ARTnews.

Речь идет о трех грузовиках с рекламными щитами, которые появились возле ярмарки в декабре. На них организация Jewish Voice for Peace (JVP) называлась "экстремистской группой", а ее активисты Алан Левин и Донна Невел – "ненавистниками евреев".

Протестующие призывали бойкотировать Art Basel из-за связей между швейцарским банком UBS, спонсором ярмарки, и израильской оборонной компанией Elbit Systems. Также активисты выступали против инвестиций города Майами-Бич в Israel Bonds, объем которых ранее увеличили до 20 миллионов долларов.

Суарес не стал отрицать свое участие в кампании и заявил, что считает действия протестующих антисемитскими. "Я оплатил это сам и никогда не перестану разоблачать антисемитизм или любую другую ненависть", – цитирует Суареса издание.

Активистка Донна Невел назвала действия комиссара попыткой персональной травли.

"Комиссар сделал меня своей мишенью и назвал ненавистницей евреев только потому, что мои взгляды на Израиль отличаются от его", – сказала она изданию The Intercept.

В качестве доказательств по делу в суд были переданы счет на 4 тысячи долларов от компании Mobile Billboards of Miami за аренду трех грузовиков, а также переписка с Gmail-адресом, предположительно принадлежащим Суаресу.

Jewish Voice for Peace также подала отдельный иск против города Майами-Бич, утверждая, что местные власти приняли постановление, направленное на ограничение протестов организации. Активисты требуют, чтобы Суарес, мэр Майами-Бич Стивен Майнер и другие чиновники предоставили документы, связанные с этим делом.