Грушинский фестиваль вновь отменен "из соображений безопасности"

Организаторы Грушинского фестиваля авторской песни сообщили, что в 2026 году мероприятие на Мастрюковских озерах проводиться не будет из соображений безопасности.

"К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах", – говорится на сайте фестиваля.

В правительстве Самарской области сообщили "Интерфаксу", что основной причиной отмены стали риски, связанные с угрозой атак беспилотников.

При этом Грушинский клуб продолжит работу: в феврале в Самаре пройдет "Зимний Грушинский", осенью – второй конкурсный фестиваль "Гитарная пристань", также продолжатся ежемесячные песенные вечера "Грушинские четверги".

Грушинский фестиваль, названный в честь погибшего в 1967 году самарского студента Валерия Грушина, впервые прошел в 1968 году. В отдельные годы число его гостей превышало 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но в онлайн-пространстве. В 2021 году было объявлено о традиционном формате, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации он прошел лишь в рамках городских концертов. В 2022 и 2023 году фестиваль проходил в привычном формате. В 2024 году мероприятие было решено не проводить по соображениям безопасности. В 2025 году состоялся Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковых озерах, его организацией занимался Самарский союз молодежи при поддержке правительства региона. При этом прежние организаторы попросили не использовать название "Грушинский" при проведении фестиваля авторской песни, то есть Грушинский фестиваль не проводился и в 2025 году.