Культура

Впервые открытая лесбиянка удостоена титула "Мисс Англия": Грейс Ричардсон поедет на "Мисс Мира"

Великобритания
Конкурсы красоты
время публикации: 27 ноября 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 12:06
Впервые открытая лесбиянка удостоена титула "Мисс Англия": Грейс Ричардсон поедет на "Мисс Мира"
AP Photo/Alexander F. Yuan

20-летняя студентка Грейс Ричардсон из графства Лестершир стала первой в истории конкурса "Мисс Англия", открыто заявившей о том, что она лесбиянка. И была объявлена победительницей, сообщают британские СМИ.

Она будет представлять Англию на конкурсе "Мисс Мира" 2026 года.

В интервью The Times Грейс рассказала, что во время отборочных туров ее спрашивали о самых серьезных испытаниях в жизни, и она решила рассказать о том, как в школе подвергалась травле после каминг-аута. По словам Грейс, она "не раздумывала" о том, стоит ли рассказывать о своей ориентации на конкурсе, и сочла важным, чтобы ЛГБТ-подростки увидели в мире красоты кого-то, кто представляет именно их.

Грейс понимает, что на "Мисс Мира" ей придется выступать рядом с участницами из стран, где однополые отношения до сих пор криминализированы, но она чувствует поддержку со стороны организаторов международного конкурса.

