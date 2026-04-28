Сасон Габай вернется к роли Капитана Крюка спустя 38 лет

Известный израильский актер Сасон Габай вновь исполнит роль Капитана Крюка в новом мюзикле "Питер Пэн", почти через четыре десятилетия после своего первого появления в этом образе. Премьера постановки запланирована на лето.

Главную роль Питера Пэна исполнит Ли Биран, а Венди сыграет Меши Кляйнштейн. Режиссером новой версии станет Ханох Розен, который в оригинальной постановке более 30 лет назад сам играл Питера Пэна. Мюзикл основан на книге Джеймса Барри, музыку написал Илан Гильбоа, тексты песен написал Ури Пастер, за хореографию отвечает Оз Мораг.

По словам Габая, возвращение к роли вызвало у него сильные эмоции: "Сегодня я примерил костюм Капитана Крюка – и сразу начал двигаться. Я очень взволнован возможностью снова сыграть роль, которую так любил почти 40 лет назад".

Актер отметил, что прежняя постановка пользовалась огромной популярностью у зрителей и до сих пор имеет большую аудиторию на YouTube и даже фан-клуб.