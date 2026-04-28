Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарных знаков для защиты голоса и образа от ИИ

Американская певица Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарных знаков для своего голоса и сценического образа на фоне растущих опасений по поводу злоупотреблений технологиями искусственного интеллекта.

Как сообщает Variety, 24 апреля компания певицы TAS Rights Management подала три заявки. Две из них касаются звуковых товарных знаков – фраз "Hey, it"s Taylor Swift" и "Hey, it"s Taylor", произнесенных самой артисткой.

Третья заявка связана с визуальным образом: речь идет о фотографии Свифт во время тура Eras – с розовой гитарой, в ярком сценическом костюме и на розовой сцене с подсветкой.

Свифт не первая знаменитость, пытающаяся защитить таким образом свой голос и образ от несанкционированного использования. Ранее актер Мэттью Макконахи зарегистрировал свою знаменитую фразу "All right, all right, all right", чтобы предотвратить появление ИИ-подделок.

Поводом для таких мер стали многочисленные случаи использования образа Свифт в дипфейках и сгенерированных ИИ изображениях, включая фальшивые откровенные материалы. В 2024 году также появлялись изображения, где певица якобы поддерживает Дональда Трампа, хотя это не соответствовало действительности.

Юристы отмечают, что регистрация голоса как товарного знака – новая и еще не проверенная в судах практика. Ранее артисты защищали себя с помощью авторского права, однако современные технологии позволяют создавать новые записи, имитирующие голос, не копируя оригинал.

По мнению экспертов, регистрация таких фраз может позволить Свифт бороться не только с точными копиями, но и с имитациями, которые могут вводить в заблуждение.

На сегодняшний день Тейлор Свифт уже владеет более чем 50 товарными знаками, связанными с ее именем, альбомами и текстами песен.