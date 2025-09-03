В Израиле впервые покажут знаменитый мюзикл "Визит оркестра"

В январе 2026 года в Тель-Авиве впервые состоятся показы мюзикла "Визит оркестра", одного из самых успешных бродвейских проектов в истории. Он получил 10 премий "Тони", включая шесть самых престижных (лучший мюзикл, лучшие диалоги, лучшая партитура, лучшая режиссура, лучшие исполнители главных мужской и женской ролей), а также "Грэмми" 2019 года как лучшее произведение в жанре музыкального театра.

Мюзикл, рассказывающий о приключениях египетского оркестра, приехавшего на гастроли в Израиль и по ошибке попавшего не в тот город, основан на одноимённом фильме израильского режиссёра Эрана Колирина. Фильм, вышедший на экраны в 2007 году, получил восемь премий "Офир" и не попал в номинации на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке" только потому, что в силу сюжетной линии персонажи – египетские музыканты и обитатели захолустного израильского городка – слишком часто вынуждены общаться друг с другом на ломаном английском.

В израильской постановке примут участие некоторые актёры и певцы, задействованные и в оригинальных версиях "Визита оркестра". Среди прочих, это Сасон Габай, сыгравший роль египетского генерал-лейтенанта, руководителя музыкального ансамбля, в фильме Эрана Колирина, а также Мири Месика, певшая за Дину, хозяйку кафе в вымышленном израильском городе Бейт а-Тиква, в лондонской постановке "Визита" 2022 года.