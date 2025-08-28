Актер и режиссер Рами Хойбергер скончался в возрасте 61 года

Рами Хойбергер, звезда сериалов "Хамишия а-Камерит" и "Бурганим", скончался в четверг, 28 августа, в возрасте 61 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Хойбергер был актером-комиком и театральным режиссером, он также снялся в роли Иосифа Бау в фильме "Список Шиндлера" Стивена Спилберга.

Самым большим прорывом для него было участие в комическом сериале "Хамишия а-Камерит", выходившем на израильском телевидении с 1993 по 1997 год, где Хойбергер играл вместе с Менаше Ноем, Керен Мор, Довом Навоном и Шаем Авиви. В 1993 году он участвовал в фильме "Список Шиндлера", и в том же году сыграл роль Габриэля в фильме "Снег в августе", где с ним снимались также Шай Авиви и Авигаль Ариэли.

В последние годы он сыграл Орена Куштая, директора супермаркета "Ошер Леви" в сериале "Купа рашит" ("Главная касса"), а также исполнил роль Моше Даяна в фильме "Голда" с Хелен Миррен.

Рами Хойбергер оставил после себя четверых детей. Время и место похорон пока не опубликованы.