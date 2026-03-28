Швейцария вернет Нигерии десятки ценных культурных артефактов, "бронзу Бенина"

Швейцария объявила, что вернет Нигерии десятки ценных культурных артефактов – так называемую бронзу Бенина, которые были вывезены из Африки в колониальную эпоху. Речь идет о произведениях искусства, захваченных британскими войсками в 1897 году во время захвата королевства Бенин, сообщает Swiss info.

Этот шаг является частью более широкой международной тенденции: европейские страны постепенно возвращают африканским государствам культурные ценности, вывезенные в колониальный период. Такие решения рассматриваются как попытка исправить историческую несправедливость и восстановить культурное наследие стран происхождения.

В последние годыГермания передала Нигерии более 1100 предметов, Нидерланды – более ста артефактов, а также ряд университетов и музеев Европы начали процесс возврата своих коллекций.

Бенинская бронза – коллекция из более чем 1000 латунных пластинок с изображениями из дворца правителя Бенинского царства. Название дважды обманчиво – не только из-за материала, но и потому, что границы средневекового королевства не совпадали с границами современных государств, и дворец находился на территории современной Нигерии, а не соседнего Бенина.