Неделя в кино: "Прыгуны" студии Pixar – борьба бобра с добром

Студия Pixar возлагала на "Прыгунов" большие надежды. После нескольких откровенных провалов – от "Я краснею" до "Элементарно" и "Элио", которые вызвали волну критики и плохо себя показали в прокате – компании был необходим яркий прорыв. Конечно, между "Элементарно" и "Элио" вышла вторая часть культовой и невероятно успешной "Головоломки", но этого все равно было недостаточно, чтобы восстановить репутацию Pixar как студии, выпускающей яркие, парадоксальные, сложные и трогательные анимационные фильмы. "Прыгуны", казалось бы, вполне отвечают всем перечисленным требованиям. Но, несмотря на неплохую кассу (в первый уик-энд фильм занял первое место по сборам, а всего уже заработал 240 миллионов при бюджете в 150), ему чего-то явно не хватает.

Главная героиня "Прыгунов" – аутсайдерша Мэйбл. Ее с детства мало заботят дела людские, зато она бунтарка и практически эко-активист, еще в школе пытавшаяся похитить животных из лаборатории и выпустить на волю. Понимание Мэйбл найдет только у бабушки, которая живет у пруда и учит Мэйбл справляться со своим гневом, наблюдая за природой. Когда бабушки не станет, подросшая Мэйбл вступит в битву с засильем человеческого, разрушающего природу, уже всерьез.

План мэра города Боброград Джерри Генераццо построить новую трассу, вытеснив зверей, несмотря на говорящее название города. Мэйбл устраивает одиночные пикеты, донимает Джерри, пытается собирать подписи против строительства автострады, но наталкивается на равнодушие горожан. Приходится прибегать к крайним мерам. Научный эксперимент преподавательницы университета, где учится (вернее, прогуливает занятия, увлеченная своим активизмом) Мэйбл, помогает ей переместиться в тело бобра, чтобы уговорить зверей противостоять людям. Казалось бы, все складывается идеально – Мэйбл с бобрами и даже в пасти медведицы ощущает себя гораздо органичнее, чем среди людей, ее принимают в семью, король млекопитающих, добрый бобр Джордж, соглашается со всеми ее инициативами и даже назначает своей "лапой" (советником).

Мэйбл удается убедить зверей, которые покорно уступали человеку свои полянки и пруды, вступить в противостояние с мэром Генераццо. Правда, Мэйбл была так увлечена борьбой за права животных, что уроки истории тоже явно пропускала. И потому не учла, что страх порождает жестокость, а революции не бывают без крови. И поэтому разожженный Мэйбл костер грозит спалить и любимый ею лес, и Боброград.

Кинопроектов о разрушительной экспансии человека внутрь живой природы за последние десятилетия снято немало – от "Лесной братвы" до мегапроекта "Аватар". Расклад в этих фильмах всегда одинаков – очаровательные зверушки или прекрасные в своей незамутненности туземцы противостоят гадким двуногим, которые, вооружившись технологиями, но не уважением к своей среде обитания, уничтожают все вокруг.

Pixar в очередной раз доказал, что его авторы умеют поднести к вроде бы очевидному неожиданную линзу. В данном случае сценарист Джесси Эндрюс (автор менее удачного "Луки" той же студии) и режиссер Дэниэла Чонг пытаются донести вроде бы очевидную мысль – борьба за справедливость может привести к еще большей несправедливости, а разжигая огонь социального противостояния, будь готов к пожару, который спалит все дотла.

Но, несмотря, на полезный и веками не усваиваемый урок, и яркую графику, "Прыгунам" с их вполне небанальным месседжем не хватает убедительности, хотя в будущих номинантах на "Оскар" мультфильм обязательно появится. То ли по-диснеевски мультяшные звери и бьющие по глазам яркие краски сбивают эффект, то ли мы настолько увязли в нашей вере в то, что наносить добро не так уж и плохо, а то ли просто после феномена "Потока" Гинтса Зильбалодиса с его почти настоящими животными, приглушенными цветами и гуманизмом в целительном отсутствии людей перед полнометражной анимацией стоит такая высокая планка, до которой дотянуться невозможно почти.