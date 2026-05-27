Британский музей по соображениям безопасности принял решение отложить экскурсию, посвященную древним еврейским царствам – Израилю и Иудее. Читать ее должен был глава отдела Ближнего Востока доктор Пол Коллинз.

"На историю этих царств можно посмотреть в контексте археологии и искусства Ближнего Востока в целом. Материальные объекты – памятники, рельефы, надписи, документы, проливают свет на политические, культурные силы, а также на империи, определившие облик региона примерно в 900-50 гг. до н.э. Среди важнейших из них есть и хранящиеся в Британском музее", – говорилось в анонсе.

На лекции должен был рассматриваться период от падения ханаанских городов-государств и до государства Хасмонеев, включая вавилонское пленение и возвращение евреев в страну Израиля после декларации Кира. Мероприятие должно было пройти в рамках месяца еврейской культуры, отмечаемого музеем с 16 мая по 16 июня.

Добавим, что 10 дней назад по требованию лондонской полиции организаторы выставки, посвященной музыкальному фестивалю Nova – одной из главных арен резни, утроенной террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года, удалили транспарант с анонсом мероприятия.

Антисемитизм, который все чаще становится причиной терактов, воспринимается в Великобритании как национальная угроза. Однако одним из методов борьбы с ним становится фактическое "исчезновение" евреев и израильтян из публичной сферы. Тем более, если речь идет о событии, подтверждающем, что евреи - коренное населения Земли Израиля.