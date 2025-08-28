Умер легендарный израильский журналист Дан Маргалит, ему было 87 лет

Легендарный израильский журналист и телеведущий Дан Маргалит скончался в Тель-Авиве в своем доме в окружении семьи в возрасте 87 лет. Дан Маргалит в течение десятилетий вел успешную карьеру в израильской журналистике, он был ведущим программ "Эрев Хадаш" и "Пополитика", а также писал для таких изданий как "Гаарец", "Маарив" и "Исраэль а-Йом".

Дан Маргалит родился в 1938 году в Тель-Авиве в семье врача и матери-психолога. Он получил первую академическую степень в Еврейском университете на факультете современной еврейской истории. Свой профессиональный путь в журналистике он начал в качестве корреспондента в газете "Херут".

В 1964 году Маргалит начал работать в газете "Гаарец", где проработал до 1991 года. В 1977 году в рамках своей работы специальным корреспондентом издания в Вашингтоне он опубликовал журналистское расследование о долларовом счете Леи Рабин супруги занимавшего в тот момент пост премьер-министра Ицхака Рабина, этот материал привел к отставке премьера.

В 1992 году Дан Маргалит начал работать редактором в "Маариве", но покинул это издание через полгода. В 2007 году Дан Маргалит начал писать в новой бесплатной газете "Исраэль а-Йом", с которой сотрудничал до 2017 года.

Дан Маргалит оставил после себя жену Дану (это был его второй брак), и трех дочерей от первого брака – Ширу, Керен и Нойю.

Время и место похорон пока не опубликованы.