x
28 августа 2025
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 16:25
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер легендарный израильский журналист Дан Маргалит, ему было 87 лет

СМИ
время публикации: 28 августа 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 15:32
Умер легендарный израильский журналист Дан Маргалит, ему было 87 лет
Yossi Aloni/FLASH90

Легендарный израильский журналист и телеведущий Дан Маргалит скончался в Тель-Авиве в своем доме в окружении семьи в возрасте 87 лет. Дан Маргалит в течение десятилетий вел успешную карьеру в израильской журналистике, он был ведущим программ "Эрев Хадаш" и "Пополитика", а также писал для таких изданий как "Гаарец", "Маарив" и "Исраэль а-Йом".

Дан Маргалит родился в 1938 году в Тель-Авиве в семье врача и матери-психолога. Он получил первую академическую степень в Еврейском университете на факультете современной еврейской истории. Свой профессиональный путь в журналистике он начал в качестве корреспондента в газете "Херут".

В 1964 году Маргалит начал работать в газете "Гаарец", где проработал до 1991 года. В 1977 году в рамках своей работы специальным корреспондентом издания в Вашингтоне он опубликовал журналистское расследование о долларовом счете Леи Рабин супруги занимавшего в тот момент пост премьер-министра Ицхака Рабина, этот материал привел к отставке премьера.

В 1992 году Дан Маргалит начал работать редактором в "Маариве", но покинул это издание через полгода. В 2007 году Дан Маргалит начал писать в новой бесплатной газете "Исраэль а-Йом", с которой сотрудничал до 2017 года.

Дан Маргалит оставил после себя жену Дану (это был его второй брак), и трех дочерей от первого брака – Ширу, Керен и Нойю.

Время и место похорон пока не опубликованы.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 октября 2018

"Гаарец" прервал сотрудничество с Даном Маргалитом после публикации свидетельств женщин против него
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 ноября 2011

Ведущие журналисты считают, что свобода слова под угрозой
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 февраля 2011

Вышла книга про вражду Ашкенази и Барака. Армия: авторы выполнили политический заказ