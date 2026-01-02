Мэрия Тель-Авива учредила новую театральную премию для театров города

Совет муниципалитета Тель-Авива утвердил положение о создании "Театральной премии Тель-Авива-Яффо" – новой ежегодной награды для театральных коллективов, работающих в городе. Награда будет присуждаться постановкам четырёх главных театров Тель-Авива : "Габима", "Камери", "Бейт-Лисин" и "Гешер". В конкурсе будут рассматриваться спектакли, впервые показанные в календарном году, за который вручается премия. Согласно регламенту, каждый театр сможет представить на рассмотрение комиссии до четырёх постановок.

В рамках премии планируется несколько номинаций: "Спектакль года", "Лучшая пьеса", "Актер года", "Актриса года", "Актер второго плана, "Прорыв года", "Лучший режиссер", "Лучшая сценография", "Лучший свет", "Лучшие костюмы", "Лучшая музыка к спектаклю" и "Лучший перевод". Также предусмотрена награда за вклад в профессию.

Первая церемония награждения новой премией пройдёт уже 8 марта 2026 года в театре "Хабима". По задумке организаторов, премия будет проходит в марте каждый год на одной из площадок театров, участвующих в конкурсе.