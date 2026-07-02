x
02 июля 2026
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 17:01
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Под Москвой погиб актер Высоковский, сыгравший в сериале "Бригада"

Россия
Актеры
время публикации: 02 июля 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 16:58

В Подмосковье утонул российский актер Александр Высоковский, известный, прежде всего, как исполнитель роли Макса в сериале "Бригада". Он снимался во множестве фильмов и сериалов: "Бумере", "Ундине", "Марше Турецкого".

30 июня 62-летний актер отправился рыбачить на Оку вместе с 17-летним сыном, в одиночку пошел разведывать местность и пропал. Сын отправился на поиски, оказавшиеся безрезультатными и вернулся домой. Тело было обнаружено полицейскими в Оке 1 июля.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook