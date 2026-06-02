Авторы сериала "Очень странные дела" получили премию "Готэм", лучшим сериалом назван Pluribus

На третьей ежегодной церемонии телевизионной премии "Готэм" проект Pluribus от Apple TV+ победил в категории "Прорывной драматический сериал". При этом единственным сериалом, получившим более одной награды, стал проект "Хочу секса. Сент-Луис" от HBO Max. Он победил в категориях "Лучший мини-сериал или антология" и "Лучшая мужская роль второго плана", которую получил Дэвид Харбор, известный поклонникам сериала "Очень странные дела".

Создателям "Очень странных дел" братьям Мэтту и Россу Дафферам вручили почетную премию за новаторский вклад в искусство сериалов. Получая награду, Мэтт Даффер намекнул собравшимся в зале продюсерам крупнейших стриминговых сервисов и студий, что "молодая аудитория внятно говорит нам, что ждет оригинальных историй". Многие посчитали, что автор одного из самых успешных сериалов в истории Netflix имеет в виду сенсационный успех фильма ужасов "Обсессия" – эта лента от ютьюб-блогера Карри Баркера при вложениях менее миллиона долларов за первые недели проката собрала уже больше 100 млн и продолжает привлекать аудиторию. Почетные премии также были вручены Мишель Пфайффер, Клэр Дейнс и Керри Вашингтон.

Кори Майкл Смит, сыгравший в драмеди "Горная вершина", награжден в категории "Лучшая актерская работа в оригинальном фильме". Лучшим оригинальным фильмом для телевидения или стриминга названа лента "Отражение в мертвом бриллианте". А в документальной номинации победил сериал "Катрина: Сквозь ад и наводнение".

Среди других лауреатов премии "Готэм" Чейз Инфинити за роль в спин-оффе "Рассказа служанки" "Заветы". Награду за лучшую роль второго плана в драматическом сериале получил Бабу Сисей за участие в научно-фантастическом сериале FX/Hulu "Чужой: Земля".

В комедийных категориях Тим Робинсон победил в номинации "Лучшая главная роль" за работу в сериале HBO Max "Мебельная компания". Лори Меткалф получила награду за лучшую роль второго плана в сериале Netflix "Большие ошибки". В категории мини-сериалов и антологий награду за лучшую главную роль получил Майкл Шеннон за работу в сериале Netflix "Смерть от молнии".

Телевизионная премия "Готэм" вручается за выдающиеся достижения в телевидении и считается одной из первых крупных наград сезона, предвестницей "Эмми". С 2024 года телевизионные номинации вручаются на отдельной церемонии.