"Простая случайность" Джафара Панахи и фильм о России получили премии "Готэм"

Фильм иранского режиссера Джафара Панахи, которого вчера (1 декабря) приговорили в Иране к году тюремного заключения, получил три премии американской независимой премии "Готэм". "Простая случайность" победила в категориях "Лучший иностранный фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2025 года. Фильм принес Панахи "Золотую пальмовую ветвь". "Простая случайность" включен в список претендентов на иностранную номинацию премии Американской киноакадемии "Оскар" от Франции.

Триумфатором церемонии "Готэм" стала картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона, которая победила в главной номинации – "Лучший художественный фильм". Победители прошлых лет в этой номинации премии "Готэм" выигрывали и главную киногонку года – премию "Оскар": "В центре внимания" в 2015 году, "Лунный свет" в 2016-м и "Всё везде и сразу" в 2022-м.

Не обошлось без сенсаций и в документальной номинации: картина "Мои нежелательные друзья. Часть I: Последний воздух в Москве" режиссёра и продюсера Юлии Локтев. Это шестичасовая лента о об умирании независимых медиа в Москве, среди которых телеканал "Дождь", издания "Важные истории" и "Новая газета" и подкаст "Привет, ты иноагент". Фильм снимался с 2021 по 2022 год. В той же категории была номинирована лента иранской режиссерки "Положи свою душу в руку и иди" Сепиде Фарси, рассказывающая о фотографе из Газы Фатиме Хасуне, которая погибла незадолго до премьеры картины в Каннах.