Культура

Фильм о фотографе из Газы номинирован на премию "Готэм"

Кинофестиваль
Оскар
Канны
время публикации: 28 октября 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 18:55
Сепиде Фарси
Wikipedia.org.

Фильм "Положи свою душу в руку и иди" французской постановщицы иранского происхождения Сепиде Фарси номинирован на американскую независимую премию "Готэм" в номинации "Документальный фильм".

Фильм "Положи свою душу в руку и иди" состоит из разговоров по телефону постановщицы Сепиде Фарси и фотографом из Газы Фатимой Хасуной, которой было 26 лет, когда в мае этого года она погибла в результате израильской атаки (ЦАХАЛ тогда заявлял, что целью был дом террориста). Это произошло за несколько недель до премьеры картины на Каннском кинофестивале. Фильм рассказывает о том, как Хасуна и ее семья живут в Газе во время войны. В ту же документальную номинацию включена и лента украинского режиссера, обладателя премии "Оскар" Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

Лидером по количеству упоминаний в художественных номинациях стала картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона – всего шесть номинаций, включая "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". Картина иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность", получившая Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, номинирована в трех категориях. Картина также включена в длинный список номинантов на премию "Оскар" в "иностранной категории" от Франции.

35-я церемония награждения премии "Готэм" пройдет 1 декабря 2025 года в Нью-Йорке.

Культура
