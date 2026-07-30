Из украинской версии нового "Человека-паука" вырезали сцену с песней Монеточки

В украинском прокате фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" не будет сцены, в которой звучит песня российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Об этом представители сети кинотеатров "Планета Кино" сообщили зрителям после их жалоб.

Поводом для обсуждения стала публикация одной из украинских зрительниц в Threads. Узнав, что в саундтреке фильма используется композиция Монеточки, она заявила, что готова отказаться от похода в кино, несмотря на антивоенную позицию певицы.

"Мне все равно, что она относится к "хорошим русским". Мой дом оккупирован, и я ненавижу все, что связано с Россией. Если трек оставили, я лучше сдам билеты", – написала пользовательница.

Позже она сообщила, что получила звонок от представителей сети кинотеатров "Планета Кино", которые подтвердили: спорный эпизод был удален из украинской версии фильма.

Эту информацию подтвердили и в переписке с другими зрителями. Представители сети сообщили, что получили официальный ответ от дистрибьютора: "В украинской версии фильма этого эпизода не будет – его полностью удалили". На сайте компании в описании фильма это не указано.

При этом первоначально сцена все же демонстрировалась на премьерных показах. Так, украинский блогер Диана Бестужева, посетившая премьеру 29 июля в сети Multiplex, обратила внимание, что в одной из сцен звучит песня Монеточки. Позже информация о ее удалении появилась только в отношении версии, которую показывает "Планета Кино". О том, будет ли в других кинотеатрах показана полная версия фильма, пока не сообщается.

Решение вырезать сцену вызвало оживленную дискуссию в украинских соцсетях. Одни пользователи поддержали кинотеатр, посчитав, что в условиях войны российская музыка не должна звучать в украинском прокате. Другие назвали произошедшее цензурой. Многие также напомнили, что Монеточка после начала полномасштабного вторжения России в Украину покинула Россию, открыто осудила войну, выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины и была признана российскими властями "иностранным агентом".

Композиция Монеточки звучит в оригинальной версии фильма всего несколько секунд, а имя исполнительницы указано в финальных титрах. Певица рассказала на своей странице в Instagram, что не рассказывала о включении своей песни в саундтрек фильма "не только потому что было нельзя, но и потому, что не могла в это поверить".