Музей атомной бомбы Нагасаки обвинили в попытке переписать историю Второй мировой войны

Музей атомной бомбы в Нагасаки оказался в центре скандала после того, как его руководство предложило изменить формулировки в новой постоянной экспозиции. По информации The Times, критики считают, что изменения смягчают описание военных преступлений Японии в Азии.

Наибольшее возмущение вызвало предложение заменить термин "Нанкинская резня" на более нейтральное "Нанкинский инцидент", а также смягчить формулировки, касающиеся японской военной экспансии в Китае и Корее.

Историки и пережившие атомную бомбардировку заявляют, что подобные изменения являются проявлением исторического ревизионизма и отражают усиливающееся влияние националистических взглядов на трактовку прошлого.

В свою очередь сторонники пересмотра утверждают, что обновленная экспозиция должна представить более "сбалансированный" взгляд на историю.

Спор разгорелся накануне первой за почти 30 лет масштабной реконструкции экспозиции музея, посвященного атомной бомбардировке Нагасаки. Критики опасаются, что обновление может привести к пересмотру оценки роли Японии во Второй мировой войне в одном из главных мемориальных музеев страны.