Песня Монеточки вошла в саундтрек нового фильма франшизы "Человек-паук"

Песня "Монополия" российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) прозвучала в новом фильме Marvel "Человек-паук: Новый день" режиссера Дестина Дэниела Креттона. На это обратили внимание сооснователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев и кинокритик Тамара Ходова.

Песня звучит в сцене в русском квартале Брайтон-Бич, где располагается штаб-квартира "Новых мстителей". Мелодия сопровождает встречу Человека-паука с Еленой Беловой в исполнении Флоренс Пью, которая встречает супергероя в своем офисе – в бане.

Имя Монеточки появляется в титрах картины, где указаны авторы композиции – Елизавета Гырдымова (Монеточка) и ее муж, музыкант и продюсер Виктор Исаев, что подтверждает официальное использование трека в картине.

"Человек-паук: Новый день" выйдет на мировые экраны 31 июля. По предварительным прогнозам, мировые сборы картины за первый уикенд составят около 465 миллионов долларов.

Фильм выходит практически одновременно по всему миру – в 99% международных территорий. Если прогноз оправдается, это станет самым успешным мировым стартом в истории Sony Pictures после официального учета сборов.

Пока рекорд студии удерживает "Человек-паук: Нет пути домой" (2021) с Томом Холландом и Зендеей, который собрал 600,5 миллиона долларов в первый уикенд мирового проката. Следующим идет "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007), стартовавший с 381,6 миллиона долларов.