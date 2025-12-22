x
22 декабря 2025
Мир

АР: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы

США
Россия
Венесуэла
время публикации: 22 декабря 2025 г., 23:48 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 23:51
АР: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на представителя европейской разведки.

Согласно этому источнику, эвакуация была начата в пятницу, 19 декабря, и включала женщин и детей. Источник добавил, что в МИД России оценивают ситуацию в Венесуэле "в крайне мрачных тонах".

В сообщении АР отмечается, что ни Белый дом, ни Кремль не ответили на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения.

