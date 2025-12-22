АР: Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы

Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на представителя европейской разведки.

Согласно этому источнику, эвакуация была начата в пятницу, 19 декабря, и включала женщин и детей. Источник добавил, что в МИД России оценивают ситуацию в Венесуэле "в крайне мрачных тонах".

В сообщении АР отмечается, что ни Белый дом, ни Кремль не ответили на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения.