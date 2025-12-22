Суд разрешил певцу, обвиняемому в сексуальных преступлениях, выступить на подростковой вечеринке

Окружной суд в Лоде разрешил певцу Мошико Мору, обвиняемому в двух изнасилованиях и содомии, выступить на бат-мицве, на которую он приглашен выступить бесплатно.

По информации "Мако", перед тем как принять решение, суд запросил мнение прокуратуры, которая была против. Тем не менее суд разрешил находящемуся под домашним арестом певцу выступить на вечеринке.

"Мако" отмечает, что при этом суд не уведомил пострадавшую о том, что с Мошико Мора будет снят электронный браслет и он сможет покинуть дом.

Мошико Мор был задержан в январе. Он утверждал, что сексуальный контакт с пострадавший происходил по обоюдному желанию. Певец был помещен под домашний арест, все его концерты были отменены.