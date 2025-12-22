Хакеры похитили из Spotify 300 терабайт музыки и обещают выложить ее в открытый доступ

Активисты проекта Anna"s Archive, утверждающие, что их цель – сохранение знаний и культуры человечества, сообщили о создании "резервной копии" музыкальной библиотеки Spotify.

Они утверждают, что им удалось скачать 86 миллионов треков, это около 300 терабайт данных. Они пообещали распространять аудиофайлы через P2P-сети.

На данный момент для скачивания через торрент-сети выложены только метаданные – текстовые описания треков, исполнителей и альбомов.

В Spotify подтвердили факт утечки. В компании заявили, что хакеры использовали незаконные методы обхода DRM-защиты. Компания внедряет новые меры защиты от подобных атак и активно отслеживает подозрительную активность.