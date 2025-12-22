x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 23:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 23:48
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Хакеры похитили из Spotify 300 терабайт музыки и обещают выложить ее в открытый доступ

Хакеры
Музыканты
Авторское право
время публикации: 22 декабря 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 22:42
Хакеры похитили из Spotify 300 терабайт музыки и обещают выложить ее в открытый доступ
AP Photo/Richard Drew

Активисты проекта Anna"s Archive, утверждающие, что их цель – сохранение знаний и культуры человечества, сообщили о создании "резервной копии" музыкальной библиотеки Spotify.

Они утверждают, что им удалось скачать 86 миллионов треков, это около 300 терабайт данных. Они пообещали распространять аудиофайлы через P2P-сети.

На данный момент для скачивания через торрент-сети выложены только метаданные – текстовые описания треков, исполнителей и альбомов.

В Spotify подтвердили факт утечки. В компании заявили, что хакеры использовали незаконные методы обхода DRM-защиты. Компания внедряет новые меры защиты от подобных атак и активно отслеживает подозрительную активность.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Беннет сообщил, что хакерам удалось получить доступ к его аккаунту в Телеграм-мессенджере
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Иранские хакеры утверждают, что взломали телефон экс-главы правительства Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 декабря 2025

Хакеры заявили о взломе данных пользователей Pornhub и угрожают их публикацией