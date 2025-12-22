Урих заявил: если бы стало известно, что Фельдштейн работает на Катар, "он вылетел бы в окно"

По информации "Кан-11", полиция располагает перепиской, из которой следует, что пресс-секретарь премьер-министра Эли Фельдштейн во время войны передавал советнику главы правительства Йонатану Уриху прокатарские тезисы, которые затем передавались в СМИ.

На этом фоне Йонатан Урих решил атаковать Фельдштейна, заявляя, что ему было не известно, что тот работал на Катар. В соцсети Х Урих написал: "Если бы я или кто-то из окружения премьер-министра знал, что Эли Фельдштейн представляет интересы Катара в Израиле, обманывая журналистов, он бы вылетел в окно". Добавив в другом "твитте": "Тот, кто купился на утки Фельдштейна, может открыть четыре выпуска одновременно с одной и той же немного измененной историей. Как говорится: кто попался один раз, уже не может от этого отказаться".

Урих утверждает, что не имеет отношения к скандалу "Катергейт", и такого же мнения придерживается глава правительства Биньямин Нетаниягу, который в эфире "Кан-11" заявил: "Доказано: в истории с Урихом – все фейк".