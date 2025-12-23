x
$
Израиль

Кнессет продлил на два года "временную меру", позволяющую блокировать иностранные телеканалы

Кнессет
время публикации: 23 декабря 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 00:48
Кнессет продлил на два года "временную меру", позволяющую блокировать иностранные телеканалы
Olivier Fitoussi/Flash90

На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях продлен срок действия временной меры, направленной на предотвращение ущерба государственной безопасности со стороны иностранных вещателей. Инициатором этой меры выступил депутат Ариэль Калнер.

Предложение поддержали 22 парламентария и 10 проголосовали против.

В соответствии с законом, до конца 2027 года министр связи по согласованию с премьер-министром и с одобрения правительства может ограничить работу иностранных телеканалов, наносящих реальный ущерб безопасности Израиля. Среди возможных санкций – прекращение вещания в Израиле, закрытие офисов, изъятие оборудования и блокировка интернет-сайта телеканала.

Израиль
