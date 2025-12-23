Кнессет продлил на два года "временную меру", позволяющую блокировать иностранные телеканалы
время публикации: 23 декабря 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 00:48
На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях продлен срок действия временной меры, направленной на предотвращение ущерба государственной безопасности со стороны иностранных вещателей. Инициатором этой меры выступил депутат Ариэль Калнер.
Предложение поддержали 22 парламентария и 10 проголосовали против.
В соответствии с законом, до конца 2027 года министр связи по согласованию с премьер-министром и с одобрения правительства может ограничить работу иностранных телеканалов, наносящих реальный ущерб безопасности Израиля. Среди возможных санкций – прекращение вещания в Израиле, закрытие офисов, изъятие оборудования и блокировка интернет-сайта телеканала.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2024