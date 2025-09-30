TMZ: Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У них две дочери – 14 и 17 лет. По данным TMZ, пара живет раздельно с начала лета 2025 года. Причины расставания не указываются, однако источники сообщили порталу, что Кидман "не хотела расставания и пыталась спасти брак".

Николь Кидман 58 лет. Она родилась на Гавайских островах в семье австралийцев, выросла в Австралии, начала там актерскую карьеру и добилась известности. Но подлинная слава пришла к Николь в Голливуде, где в 1990 году она снялась в фильме "Дни грома" вместе со своим будущим мужем Томом Крузом. В общей сложности, Кидман снялась примерно в 90 фильмах и сериалах, в числе которых такие картины, как "Бэтмен навсегда", "Портрет леди", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Другие", "Часы" (где она сыграла писательницу Вирджинию Вулф), "Австралия", "Кроличья нора", "Аквамен", "Щегол" и т.д. На свои актерские работы Николь была удостоена премии "Оскар", шести премий "Золотой глобус" и множества других наград.

Киту Урбану 57 лет. Он уроженец Новой Зеландии, гражданин Австралии, основную карьеру сделал в США. В общей сложности у него вышло восемь студийных альбомов.

В годы замужества Николь Кидман с Томом Крузом они усыновили двух детей – девочку и мальчика. В браке с певцом Китом Урбаном у нее родились две дочери (вторая с помощью суррогатной матери).