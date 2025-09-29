x
Культура

Дональд Трамп объявил, что введет 100%-тный налог на зарубежные фильмы

время публикации: 29 сентября 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 17:45
Дональд Трамп объявил, что введет 100%-тный налог на зарубежные фильмы
AP Photo/Francois Mori

Президент США Дональд Трамп намерен ввести 100-процентную пошлину "на любые фильмы, снятые за пределами США". Об этом он заявил в посте на платформе Truth Social в понедельник, 29 сентября. Трамп отметил, что особенно сильно от налоговых льгот на производство фильмов зарубежом пострадал штат Калифорния, где, напомним, размещаются основные голливудские студии и съемочные пространства. Пока неизвестно, когда и каким образом будет введена пошлина.

Впервые о введении 100-процентного налога на фильмы иностранного производства Трамп говорил еще в мае. Тогда он отметил, что из-за налоговых льгот, которые предлагают другие страны, кинопроизводство перемещается из США за рубеж. В индустрии отмечали, что введение такой пошлины приведет к заморозке производства фильмов и обрушению индустрии. На сегодняшний день продюсерским компаниям дешевле оплатить съемочной группе авиаперелет, отели и другие расходы в других странах, чем снимать в США из-за несравнимо высоких зарплат работников и отсутствия налоговых льгот. Таким образом любой фильм, съемки которого проходят за пределами США, подпадает под пошлину, которую планирует ввести президент.

