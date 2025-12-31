Статья рава Кука стала песней

Автор-исполнитель Иехуда Арад Хофеш представил новый сингл под названием "Напои". В основу песни легли строки из статьи раввина Кука "Добавить мужества", а припев Ард Хофеш написал и положил на музыку сам.

По словам музыканта, песня родилась на Песах в иерусалимском районе Нахлаот после совместного изучения текста с другом. В статье рав Кук рассказывает о первопроходцах, копавших колодцы около 120 лет назад при основании первых поселений: большинство сдались, но те немногие, кто продолжил, дошли до воды – и смогли построить общину. Арад Хофеш говорит, что этот образ стал для него метафорой внутренней работы и созидания страны даже в период, когда вокруг много отчаяния.

Музыкант посвятил песню "народу Израиля во всём его многообразии" и подчеркнул, что хотел поддержать слушателей – напомнить, что "в колодце, который мы копаем, есть вода", а общее способно соединять сильнее, чем разделять.