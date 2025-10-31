Вуди Аллен снимет фильм на деньги муниципалитета Мадрида

Вуди Аллен, которому в ноябре этого года исполнится 90 лет, работает над новым проектом. На этот раз Аллен выбрал Мадрид в качестве главного героя своего фильма. И руководство города поддержало режиссера, выделив 1.5 миллиона евро из государственных средств. По условиям договора, фильм должен быть полностью снят на территории города, а в названии обязательно должно быть слово "Мадрид". Пока же рабочее название нового проекта Вуди Аллена – Wasp 2026. Съемки стартуют в следующем году.

Вуди Аллен. Фотогалерея

Это не первая картина, которую Вуди Аллен снимает в Испании. В 2007 году он работал в Барселоне над комедией "Вики Кристина Барселона". А в 2019 году Аллен нашел приют в Испании после того, как его дочь Дилан Фэрроу обвинила его в насилии, что привело к "отмене" режиссера в Голливуде. Тогда же он снял фильм "Фестиваль Рифкина" в Сан-Себастьяне.