Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомцу

31 октября 2025 г.
Актер и режиссер Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Настоящая боль") через несколько недель собирается стать донором почки. Об этом он рассказал в эфире программы The Today Show телеканала NBC. Сначала зрители восприняли слова Айзенберга как шутку. Однако актер прервал веселье, сказав: "Я серьезно". Он рассказал, много лет являлся активным донором крови и теперь планирует стать донором почки. Айзенберг говорит, что операция запланирована на середину декабря.

Сейчас актер принимает участие в промо-туре третьей части франшизы "Иллюзия обмана" режиссера Рубена Флейшера. Помимо Айзенберга, в фильме сыграли Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер и Морган Фриман – постоянный ансамбль франшины. К которому присоединились Розамунд Пайк, Ариана Гринблатт и другие. Премьера картины в Израиле запланирована на 14 ноября.

