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Культура

"Человек-паук: Новый день" собрал $927 млн за первый уикенд

Голливуд
время публикации: 03 августа 2026 г., 05:54 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 05:58
"Человек-паук: Новый день" собрал $927 млн за первый уикенд
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"Человек-паук: Новый день" собрал $927 млн за первый уикенд
Alberto Pezzali/Invision/AP

Фильм "Человек-паук: Новый день" с Томом Холландом в главной роли собрал за первый уикенд проката $927 млн по всему миру. Это второй результат в истории кинопроката после фильма "Мстители: Финал".

В США и Канаде картина заработала $355 млн, уступив рекорду "Мстителей: Финал" всего $2 млн. Сборы на остальных рынках составили $572 млн, в том числе $121 млн в Китае.

Приведенные данные являются предварительными оценками Rentrak и могут быть скорректированы после подведения окончательных итогов уикенда.

"Одиссея" Кристофера Нолана, находящаяся в прокате третью неделю, собрала в мире уже $911,4 млн. За минувший уикенд фильм заработал еще $51 млн в США и Канаде, а его общие североамериканские сборы достигли $395 млн.

В обеих картинах снимаются Том Холланд, Зендея и Джон Бернтал. Совокупные продажи билетов в кинотеатрах США и Канады за уикенд достигли рекордных $429 млн.

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