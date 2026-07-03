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Культура

В Турции заключили под стражу комика Дениза Гекташа за оскорбление Эрдогана

Турция
время публикации: 03 июля 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 19:16
В Турции заключили под стражу комика Дениза Гекташа за оскорбление Эрдогана
AP Photo/Emrah Gurel

Турецкий суд заключил под стражу комика Дениза Гекташа до начала судебного процесса за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана и религиозных ценностей.

Гёкташ обвиняется в оскорблении религиозных ценностей во время выступления в Стамбуле 1 июня, в котором он упоминал Эрдогана, Коран и находящегося в заключении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Выступление быстро стало вирусным в сети и к 3 июля набрало более девяти миллионов просмотров на YouTube, а короткие ролики широко распространились в X, Instagram и на других платформах социальных сетей.

Гекташ отверг обвинения, заявив, что его шутки не являлись оскорблением религиозных ценностей или Корана. Он также отметил, что его описание Эрдогана как "диктатора" было политическим определением, а не оскорблением.

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