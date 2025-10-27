x
27 октября 2025
27 октября 2025
Экс-мэр Стамбула арестован по обвинению в шпионаже

время публикации: 27 октября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 08:03
В ночь на понедельник, 27 октября, турецкий суд вынес постановление об аресте бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже в связи с выборами 2019 года, сообщил телеканал Sözcü.

Генпрокуратура Стамбула возбудила 24 октября уголовное дело в отношении Имамоглу и ряда других чиновников по подозрению в шпионаже. Они подозреваются в том, что в ходе выборов мэра в 2019 году способствовали утечке конфиденциальных данных 4,7 миллионов избирателей, информация была передана иностранным спецслужбам, передает РИА Новости.

"Суд Чаглаян после 11 часов допросов постановил арестовать Имамоглу, основателя телеканала Tele 1 Мердана Янардага и журналиста Неджати Озкана по обвинению в шпионаже", – сообщил канал Sözcü.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель назвал решение суда нарушением конституции, по его мнению, это попытка помешать Имамоглу участвовать в выборах президента.

Напомним, что в июле суд Стамбула приговорил Экрема Имамоглу к 20 месяцам тюремного заключения. Тогда приговор касался только одного из обвинений – оскорблений в адрес главного прокурора Стамбула. В то же время политик был оправдан по делам о подстрекательстве к преследованию гособвинителя. Не стал суд и ограничивать политическую деятельность подсудимого.

Имамоглу отвергает все предъявленные ему обвинения, заявляя, что боролся со злоупотреблениями в судебной системе. Его сторонники утверждают, что у дел политическая подоплека – президент Турции хочет предотвратить участие самого серьезного своего противника в выборах.

