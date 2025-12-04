x
04 декабря 2025
Культура

Буря в соцсетях: Билли Айлиш пришла на премьеру "Аватара" в форме ЦАХАЛа?

Музыканты
Соцсети
время публикации: 04 декабря 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 15:00
C Джеймсом Кэмероном (слева) и его женой Сьюзи Эмис Кэмерон (справа)
AP Photo/Chris Pizzello

Появление певицы Билли Айлиш на красной дорожке премьеры фильма "Аватар: Огонь и пепел" Джеймса Кэмерона вызвало неожиданную реакцию в израильских соцсетях. На фотографиях с премьеры Айлиш позирует в вязаном свитере тёмно-зеленого, "защитного" цвета с нашивками цвета хаки на плечах предплечья и простроченными по плечам, словно погоны. Крой свитера напоминает свитера военнослужащих ЦАХАЛа, поэтому в Израиле появление культовой певицы в таком наряде произвело двойственное впечатление.

Билли Айлиш известна своими критическими высказываниями в адрес Израиля. В 2024 году она появилась на церемонии вручения премии "Оскар" со значком в форме красной ладони, который организация Artists4Ceasefire называет символом борьбы за прекращение войны в Газе, а в Израиле ассоциируют с кровавым линчем двух израильтян в Рамалле в 2000 году.

Многие израильские пользователи соцсетей даже заподозрили, что свитер, напоминающий форму ЦАХАЛа, означает, что певица его надела в знак поддержки израильских солдат. Несмотря даже на то, что его нижний край был декорирован бахромой из кисточек. Однако на этот раз внешний вид Билли Айлиш, похоже, не имел отношения к Израилю.

По информации издания Harper's Bazaar, наряд Билли Айлиш из коллекции "prêt-à-porter Prada сезона весна-лето 2026". В коллекции часто заметны оттенки цвета хаки, некоторые детали одежды напоминают военные кители, рубашки и другие элементы военной формы.

Культура
