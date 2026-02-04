Драко Малфой стал символом года Лошади в Китае

Драко Малфой – герой "Гарри Поттера" – неожиданно превратился в символ китайского Нового года: поклонники охотно "приняли" его как удачный образ для года Лошади. Все дело в том, что в китайской транслитерации его имя звучит как "mǎ ěr fú". Первый иероглиф переводится как "лошадь", а последний – "fú" – означает "удача" или "благословение" и часто используется в оформлении праздника Лунного Нового года.

В результате имя Малфоя можно условно истолковать как "лошадиная удача", что неожиданно придало персонажу позитивный символизм в наступающем году. Эта игра слов породила волну мемов, фан-арта, украшений и тематических товаров в китайских соцсетях. Изображения юного Малфоя в исполнении Тома Фелтона – улыбающегося на красных праздничных плакатах или скачущего на мультяшных лошадях – можно увидеть на холодильниках, в офисах и торговых центрах.

Похоже, Том Фелтон обратил внимание на этот ажиотаж. 3 февраля актер, недавно вновь вернувшийся к роли в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя", поделился в Instagram-сторис снимком, где его изображение украшает красный баннер в одном из китайских торговых центров. Надпись на баннере на китайском языке гласила: "Волшебное пробуждение, притягивающее несметные богатства".

Рост популярности образа Малфоя совпал с подготовкой миллионов жителей страны к Лунному Новому году, который стартует в конце месяца. По данным CGTN, с момента публикации китайских изданий книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере в 2000 году в Китае было продано около 200 миллионов экземпляров серии. В прошлом году Warner Bros. Discovery сообщила о планах открыть в Шанхае экскурсионный музей, посвященный миру Гарри Поттера. Он должен превзойти по масштабу аналогичные пространства в Лондоне и Токио. Площадь будущего комплекса составит около 53 тысяч квадратных метров. Его называют "первым в своем роде туром в Китае", а открытие запланировано на 2027 год.