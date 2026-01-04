В Тбилиси умер деятель культуры Николай Свентицкий

В Тбилиси в возрасте 69 лет умер известный деятель культуры Николай Свентицкий. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook поэт Вероника Долина.

Николай Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси (Грузия, СССР). Окончил Куйбышевский институт культуры по специальности "режиссер театра и массовых представлений", Высшие режиссерские курсы в Санкт-Петербурге. С 1979 года работал в Тбилисском государственном русском драматическом театре имени А.С.Грибоедова. С 1989 года был директором-распорядителем театра, С 2005 года – генеральным директором. Основатель и директор Центра российской культуры в Грузии (1992-2003). Был основателем и президентом Международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб". С 2007 года организовывал Международный русско-грузинский поэтический фестиваль.