Леонардо ДиКаприо не смог получить награду фестиваля в Палм Спрингс из-за атаки на Венесуэлу

Леонардо ДиКаприо не смог прилететь на церемонию награждения кинофестиваля в Палм-Спрингс, где ему должны были вручить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Организаторы сообщили, что актёр пропускает вечер из-за "неожиданных сбоев в поездках и ограничений воздушного пространства".

Параллельно аэропорт Палм-Спрингс предупредил о введённых ограничениях в воздушном пространстве Южной Калифорнии: вылеты временно задерживали ("ground stop"), часть рейсов перенаправляли.

Ограничения связаны с ситуацией вокруг Венесуэлы: после военной операции США Федеральное авиационное управление (FAA) ввело временные ограничения на полёты в регионе, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов в Карибском бассейне и эффектом "по цепочке" затронуло авиасообщение.

Фестиваль в Палм-Спрингс проходит со 2 по 11 января и проводит свою гала-церемонию награждений в конгресс-центре города.