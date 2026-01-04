Автор сериала "Южный парк" выкупил домен Центра Трампа-Кеннеди, разместив на нем сатирический сайт

"Мы приглашаем вас пережить культуру как власть, церемониальность как истину и "превосходство" – в том виде, как его определяют те, кто у власти", – таким приветствием открывается сайт под доменным именемtrumpkennedycenter.org, которое выкупил создатель сатирического сериала "Южный парк" Тоби Мортон.

Мортон приобрел домен заранее, предположив, что перестроив центр искусств имени Джона Кеннеди, президент США Дональд Трамп его переименует в свою честь. Так и произошло. Однако официальный сайт Центра имени Трампа-Кеннеди не может получить домен с таким названием, поскольку он уже принадлежит Мортону.

На странице trumpkennedycenter.org вместо афиши классических концертов, театральных постановок и других культурных мероприятий размещены гротескные объявления и манифест в стиле политической пародии – как способ "отзеркалить власть её же языком", объясняет автор.

В интервью The New York Times Мортон сказал, что переименование Центра Кеннеди в "Центр Трампа-Кеннеди" само по себе является своего рода актом искусства – примерно так же, как мавзолей Ленина на Красной площади сильнее любой инсталляции на эту тему.

"Это почти арт-перформанс сам по себе, – сказал Мортон. – Ирония в том, что человек, который открыто высмеивал художников, отмахивался от культуры и демонстрировал лишь презрение к искусству, теперь позиционирует себя его распорядителем, – просто поражает".

Само переименование "Кеннеди-центра" в "Трамп-Кеннеди-центр" вызвало бурю возмущения со сторону культурных институтов и ряд отмен выступлений артистов в знак протеста.