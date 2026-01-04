Умер российский оперный певец Роман Улыбин

3 января умер Роман Улыбин – заслуженный артист РФ, оперный певец и управляющий оперной труппой Московского академического Музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко. О его смерти сообщила пресс-служба театра.

В театре отметили, что Улыбин пришел в МАМТ в начале 1990-х и прошел путь от стажера до одного из наиболее востребованных и любимых зрителями солистов.

Он исполнял самые разные партии – от Мефистофеля в "Фаусте" до Раймондо в "Лючии ди Ламмермур" и герцога Синяя Борода в опере Белы Бартока. Дважды выдвигался на премию "Золотая маска" (за роли Полония в "Гамлете" и Тезея в "Сне в летнюю ночь"). Летом 2025 года Улыбин был назначен управляющим оперным коллективом.