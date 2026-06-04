Посещение Кёльнского собора станет платным для туристов

С 1 июля посетители Кёльнского католического собора будут платить за вход – билет для туристов составит 12 евро,, пишет DW. Знаменитый готический собор, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, еще в марте сообщил о планах ввести плату за посещение. Это делает его одним из немногих религиозных объектов в Германии, где доступ станет платным. Изначально обсуждался более низкий предел – до 10 евро, предложенный архитектором Барбарой Шок-Вернер, которая возглавляет Центральное объединение по строительству соборов (ZDV), однако итоговая сумма оказалась выше.

В церкви объяснили, что сбор необходим для финансирования содержания здания, включая техническое обслуживание, охрану и ежедневную эксплуатацию. По оценкам, ежегодные расходы на собор достигают около 16 миллионов евро, то есть примерно 44 тысячи евро в день.

Представители собора подчеркнули, что 12 евро – оправданная сумма, учитывая масштабы затрат, а также отметили, что внимательно следили за общественной реакцией на это решение. По словам настоятеля Гвидо Ассманна, обсуждение вызвало как критику, так и поддержку, поскольку многие понимают необходимость стабильного финансирования таких объектов.

Отдельно уточняется, что для некоторых категорий посетителей, например детей, предусмотрят льготы. В определенные праздничные даты – 6 января, 1 мая и 3 октября – вход может быть бесплатным или со скидкой. При этом верующим, приходящим для молитвы или зажжения свечей, планируют сохранить бесплатный доступ.

Также собор намерен разделить потоки посетителей: через один вход смогут проходить туристы с билетом, а через другой – люди, приходящие для религиозных целей. В церкви признают, что система может быть уязвима для нарушений, но рассчитывают в первую очередь на сознательность посетителей.