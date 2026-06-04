x
04 июня 2026
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июня 2026
|
04 июня 2026
|
последняя новость: 13:23
04 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Посещение Кёльнского собора станет платным для туристов

Германия
время публикации: 04 июня 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 11:20
Посещение Кёльнского собора станет платным для туристов
AP Photo/Martin Meissner

С 1 июля посетители Кёльнского католического собора будут платить за вход – билет для туристов составит 12 евро,, пишет DW. Знаменитый готический собор, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, еще в марте сообщил о планах ввести плату за посещение. Это делает его одним из немногих религиозных объектов в Германии, где доступ станет платным. Изначально обсуждался более низкий предел – до 10 евро, предложенный архитектором Барбарой Шок-Вернер, которая возглавляет Центральное объединение по строительству соборов (ZDV), однако итоговая сумма оказалась выше.

В церкви объяснили, что сбор необходим для финансирования содержания здания, включая техническое обслуживание, охрану и ежедневную эксплуатацию. По оценкам, ежегодные расходы на собор достигают около 16 миллионов евро, то есть примерно 44 тысячи евро в день.

Представители собора подчеркнули, что 12 евро – оправданная сумма, учитывая масштабы затрат, а также отметили, что внимательно следили за общественной реакцией на это решение. По словам настоятеля Гвидо Ассманна, обсуждение вызвало как критику, так и поддержку, поскольку многие понимают необходимость стабильного финансирования таких объектов.

Отдельно уточняется, что для некоторых категорий посетителей, например детей, предусмотрят льготы. В определенные праздничные даты – 6 января, 1 мая и 3 октября – вход может быть бесплатным или со скидкой. При этом верующим, приходящим для молитвы или зажжения свечей, планируют сохранить бесплатный доступ.

Также собор намерен разделить потоки посетителей: через один вход смогут проходить туристы с билетом, а через другой – люди, приходящие для религиозных целей. В церкви признают, что система может быть уязвима для нарушений, но рассчитывают в первую очередь на сознательность посетителей.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 февраля 2026

В Риме ввели плату за посещение фонтана Треви